Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir okulun klimalarına ait kabloları çalan iki zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir okulun klimalarına ait kabloları çalan iki zanlı tutuklandı.
Pınar Mahallesi'ndeki Şehit Metin Malvak Ortaokulu görevlileri sabah okula geldiklerinde bazı klimaların elektrik kablolarının çalındığını fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı iki kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.
Görüntülere şüphelilerin ayrı ayrı okula girip bir süre gezinmesi, daha sonra zanlılardan birinin hızla okuldan uzaklaşması yansıdı.
Ekip, görüntülerden eşkalini tespit ettiği zanlıları yakaladı.
Şüpheliler U.B. ve A.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.