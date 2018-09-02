Adana'da Okul Servisi Ücretleri Yüzde 9.5 Zamlanlı Hd

Adana'da okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 9,5 zam yapıldı. Aylık ücreti 0-5 kilometre arası 182 TL, 5-10 kilometre arası 192 TL olarak belirlendi. Kentte 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretleri belli oldu. Geçen yıl 167-175 TL arasında seyreden aylık servis ücretleri bu yıl 182-192 TL bandında belirlendi. 0-5 kilometre arası mesafe 182 TL, 5-10 kilometre arası mesafe 192 TL olarak açıklanan servis ücretleri, 10 kilometreden sonrası için her kilometrede 2.75 TL artış gösterecek. Adana Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ünsal Perçin, motorindeki fiyat artışlarını servis ücretlerine yansıtmadıklarını söyledi. Perçin, fiyat düzenlemesini TEFE - TÜFE'ye göre yapıldığını kaydetti.

EKSİKLİKLERİ KONTROL EDİYORUZ

Ünal Perçin, öğlencilerin güvenliği için alınacak önlemlere de dikkat çekerek şunları söyledi

Her yıl için servis hizmet yönetmeliğinde var olan, okul taşıtlarındaki emniyet kemer kullanımlarına, otomatik kapının şoför tarafından açılıp kapanmasına dikkat ediyoruz. Okullarda çocuklarımızın indirilip bindirilmesinde yardımcı olan rehber personellerimiz mevcuttur, yönetmelikte ne gerekiyorsa tüm esnafımız harfiyen buna uyuyor ve uymak zorundadır. Okullara gidip arkadaşlarımızın eksiklerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz ve onları uyarıyoruz, bu konular ile ilgili belirli aralıklarla toplantılar yapılıyor. Aynı zamanda emniyetimizin her noktada uygulamaları mevcut, yanlış yapanlar bizden kaçsa emniyetten kaçamaz.