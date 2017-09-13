Adana'da Okul Servis Araçları Bilgilendirme Toplantısı

Adana'da Vali Vekili Mustafa Aydın başkanlığında okul servis araçları değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Evliya Çelebi Turizm Meslek Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Erdal Cilasun, Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile Servisçiler Odası yöneticileri ve üyeleri katıldı.



Toplantıda, öğrencilerin okullarına en güvenli şekilde gidip gelebilmeleri için uyulması gereken kurallar ve yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Görüntülü sunumun da yapıldığı toplantıda, katılımcıların görüş, öneri ve şikayetlerini dinleyen Vali Vekili Aydın, dile getirilen eksikliklerin giderilmesi ve öğrenci taşıma konusunun standartlara uygun şekilde yapılması için gerekli tüm çalışmalar ile denetimlerin yapılacağını söyledi.



Okul yöneticilerinin de bu konuda sorumlu olduklarının ve konuya hassasiyetle yaklaşmaları gerektiğinin vurgulandığı toplantı, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle son buldu.