Adana'da okul çevresinde denetim yapıldı

18.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:56

Adana'da, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için okul çevresinde denetim yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Bilinçli Gençler ve Sağlıklı Nesiller" kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde narkotik köpek "Oscar" da kullanıldı.

Öğrencileri uyuşturucu satıcıları ve terör örgütlerine karşı uyaran ekipler, okul çervesindeki marketlerde de uygulama yaptı.

Ekiplerin 134 okul önünde son üç aydır denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA