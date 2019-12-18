Adana'da okul çevresinde denetim yapıldı
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Adana'da okul çevresinde denetim yapıldı

Adana'da, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için okul çevresinde denetim yapıldı.

18.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:56
Adana'da okul çevresinde denetim yapıldı

'da, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için okul çevresinde denetim yapıldı.


İl ekipleri "Bilinçli Gençler ve Sağlıklı Nesiller" kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde köpek "Oscar" da kullanıldı.

Öğrencileri uyuşturucu satıcıları ve terör örgütlerine karşı uyaran ekipler, okul çervesindeki marketlerde de uygulama yaptı.

Ekiplerin 134 okul önünde son üç aydır denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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