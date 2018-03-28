Adana'da Öğrencilere "Bana Dokunma" Semineri Verildi

Adana'da, Tufanbeyli Kaymakamlığı tarafından öğrencilere "Bana Dokunma" semineri düzenlendi.

İlçe Emniyet Amiri Senih Kurumaz, etkinlik kapsamında İmam Hatip Lisesi, İstiklal ilkokulu, Tufanbeyli Ortaokulu ile Tufanbeyli Anadolu Lisesi öğrencilerine istismar durumuyla karşılaştıklarında nasıl davranmaları ve ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi.

Toplantıya Kaymakam Ferhat Atar, İl Jandarma Komutanı Nuh Anacık da katıldı.