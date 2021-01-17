Adana'da öğrencilerden sağlık çalışanlarına aşure ikramı
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Adana'da öğrencilerden sağlık çalışanlarına aşure ikramı

17.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:48
Adana'da öğrencilerden sağlık çalışanlarına aşure ikramı

Adana'da lise öğrencilerince hazırlanan aşure, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personellerine ikram edildi.

Adana'da lise öğrencilerince hazırlanan aşure, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personellerine ikram edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmen ve işletmede beceri eğitimi alan öğrenciler tarafından Kovid-19 ile mücadelede görev alan sağlık çalışanları için aşure hazırlandı.

Hazırlanan aşure, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Saffet Sarıdağ, Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Üstün ile okul yönetici ve öğretmenleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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