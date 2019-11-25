Adana'da öğrencilerden "ATAM" koreografi
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Adana'da öğrencilerden "ATAM" koreografi

Adana'da bir ilkokulun öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına "ATAM" yazılı yanında kalp bulunan koreografi oluşturdu.

25.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:16
Adana'da öğrencilerden

'da bir ilkokulun öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başöğretmen 'ün anısına "ATAM" yazılı yanında kalp bulunan koreografi oluşturdu.

Çukurova ilçesi Bedia Kipri İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri koordinatörlüğünde okul bahçesinde bir araya geldi.

Mor okul tişörtü giyen 823 öğrenci, Başöğretmen Atatürk'ün anısına "ATAM" yazılı koreografi oluşturdu.

Kaynak: AA
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