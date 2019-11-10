10.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:58

Adana'da öğrenciler 10 Kasım'a özel klip hazırladı

Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel klip hazırladı

ADANA - Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümüne özel klip hazırladı.

Atatürk'ün 81. yıl dönümünde tüm Türkiye'de yapılan çeşitli etkinliklerle anılıyor. Adana'da da öğrenciler Atatürk'ü hazırladıkları kliplerle andı.

Adana Erkek Lisesi öğrencileri okul bahçesinde kendi çalıp kendileri söyleyerek Atatürk'ü andı. Cebesoy İlkokulu öğrencileri de Atatürk fotoğraflı tişört giyip okul bahçesinde hep birlikte 10 Kasım yazdı.

Kaynak: İHA