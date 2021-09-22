Adana'da öğrenci yurtlarında yatak sıkıntısı bulunmuyor - Haberler
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Adana'da öğrenci yurtlarında yatak sıkıntısı bulunmuyor

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Adana'da öğrenci yurtlarında yatak sıkıntısı bulunmuyor

Adana'da öğrenci yurtlarında yatak sıkıntısının bulunmadığı belirtildi.

ADANA (AA) - Adana'da öğrenci yurtlarında yatak sıkıntısının bulunmadığı belirtildi.

Valilikten edinilen bilgiye göre, Adana'da üniversite öğrencileri için mevcut 9 yurda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla başvuru yapanların tamamı yerleştirildi.

Ayrıca özel yetenek sınavıyla üniversite kayıtlarını yapacak öğrenciler için yeterli sayıda yatak rezerve edildi.

Öğrenci yurtlarında halen boş yatağın bulunduğu öğrenildi.

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da öğrenci yurtlarında yatak sıkıntısı bulunmuyor - Haberler
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