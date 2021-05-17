Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Adana'da oğlu tarafından 3 yerinden bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da oğlu tarafından 3 yerinden bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, E.G. psikolojik tedavi gördüğü belirtilen oğlu A.G. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Bu sırada A.G. ekmek bıçağı ile annesini 3 yerinden yaraladı.

Kadının imdat çığlıklarını duyan mahallelinin müdahalesiyle zanlı olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan E.G. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, A.G'yi aynı mahallede gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız