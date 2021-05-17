Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da oğlu tarafından 3 yerinden bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da oğlu tarafından 3 yerinden bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, E.G. psikolojik tedavi gördüğü belirtilen oğlu A.G. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Bu sırada A.G. ekmek bıçağı ile annesini 3 yerinden yaraladı.

Kadının imdat çığlıklarını duyan mahallelinin müdahalesiyle zanlı olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan E.G. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, A.G'yi aynı mahallede gözaltına aldı.

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Lale Karabıyık Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder Ceyda Ersoy Özcan Deniz Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 07:28:54. #1.11#

title