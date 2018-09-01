Adana'da Odun Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Nusret Akagündüz'ün (52) kullandığı 01 RR 677 plakalı odun yüklü kamyon Kozan Feke karayolu Horzum mevkisinde devrildi.
Zekeriya Fettah kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Akagündüz ile Süleyman Avcı (18) ve Nusret Akagündüz (18) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan sürücü buradaki müdahalesinin ardından il merkezine sevk edildi.