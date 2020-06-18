Adana'da oda/borsalar ortak toplantıda buluştu Adana'da oda ve borsalar gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında, ilin ve sektörlerin sorunlarından, ekonomiye kadar pek çok konuyu ele aldı.

Adana'da oda ve borsalar gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında, ilin ve sektörlerin sorunlarından, ekonomiye kadar pek çok konuyu ele aldı.

Adana Ticaret Odasından (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Hisarcıklıoğlu, moderatörlüğünü ATO Başkanı Atila Menevşe'nin yaptığı toplantıda, TOBB olarak 81 ildeki oda ve borsalar ile sürekli istişare içinde olduklarını kaydetti.

Oda ve borsa başkanları kanalıyla, üyelerin sıkıntılarını, dertlerini ve taleplerini topladıklarını, salgınla mücadele sürecinde geniş bir öneri setini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete sunduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunların önemli bir kısmının da hayata geçtiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, normalleşme sürecine geçilen bu günlerde yine ihtiyaç duyulan sektörel destek tedbirlerini hükümete ileteceklerini aktardı.

ATO Başkanı Atila Menevşe de zor bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Pandemi sürecinde durma noktasına gelen ekonominin çarklarının yeniden yavaş yavaş dönmeye başladığını ifade eden Menevşe, şunları belirtti:

"Dünya geneline baktığımızda sağlık alanında destan yazan bir ülke olduk. Cefakar sağlık çalışanlarımıza müteşekkir olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Koronovirüs hayatın her alanında etkisini gösteriyor. Başta vatandaşlarımızın sağlığının yanında virüsten en çok etkilenen unsurlardan biri de ekonomimiz oldu. İşin kötüsü son günlerde salgın yavaşladı derken normalleşme ile birlikte senaryonun yeniden kötü bir hal almaya başladığını görüyoruz. Eğer kurallara dikkat etmezsek virüsün yayılımının devam etmesi ve ekonomiyi bekleyen senaryolar yeniden kötüleşebilir. Türkiye'nin önümüzdeki süreci iyi değerlendirebilmesi sonucunda ekonomi de ciddi başarı gösterebileceğimiz de öngörüler arasındadır."

Menevşe, TOBB'un öncülüğünde oda ve borsaların desteğiyle hayata geçirilen "Nefes Kredisi"nin üyelerinin nefes almasına vesile olduğunu da ifade etti.

Toplantıya, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile Ceyhan ve Kozan oda-borsa başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA