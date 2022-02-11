Adana'da ocak ayında bin 190 araç trafikten men edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da ocak ayında bin 190 araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Adana'da ocak ayında bin 190 araç trafikten men edildi

Adana'da ocak ayında yapılan kontroller sonucunda bin 190 araç trafikten men edildi.

ADANA (İHA) - Adana'da ocak ayında yapılan kontroller sonucunda bin 190 araç trafikten men edildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 262 bin 940 araç kontrol edildi.

Ocak ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 190 araç trafikten men edildi, 508 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 yılı Ocak ayı içerisinde Adana sınırlarında toplam 566 maddi hasarlı, 353 yaralamalı, 6 ölümlü olmak üzere toplam 681 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 407 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title