Adana'da normalleşme denetimi
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Adana'da normalleşme denetimi

Adana'da, "Normalleşme Planı" kapsamında faaliyetlerine başlayan berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri ile toplu ulaşım faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler denetleniyor.

Adana'da normalleşme denetimi
21.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:10

Adana'da, "Normalleşme Planı" kapsamında faaliyetlerine başlayan berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri ile toplu ulaşım faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler denetleniyor.

Yapılan denetimlerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak etaplar halinde uygulanmaya başlanan "Normalleşme Planı"nda öngörülen takvime göre, söz konusu iş yerlerinin salgının bulaşma ve yayılım hızını en alt seviyede tutacak tedbirleri alarak faaliyetlerini sürdürebileceğini ifade etti.

Toplum sağlığını korumak ve korona virüs nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek için alınan bir dizi önlemin ardından normalleşme sürecinde de kurallara riayet edilmesinin önemini vurgulayan Vali Demirtaş, "Alınan tedbirler sonucunda virüse karşı önemli kazanımlar elde etsek de salgın tehlikesini tamamen atlatmış değiliz. Bu yüzden faaliyetlerine yeniden başlayan iş yerlerinde vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerimizin salgının yeniden hız kazanmaması için uymak zorunda olduğu kurallar var. Bu kuralların uygulanması hususunda denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Bunun yanı sıra salgından tamamen kurtulana kadar şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetlerinde ve giriş/çıkış kısıtlaması olan illerimizden giriş/çıkışlarda uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler de titizlikle denetlenecek" şeklinde konuştu.

Tüm bu çalışmaların vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yapıldığını söyleyen Vali Demirtaş, önlemlerin sıkı tutulduğu takdirde güzel günlerin yakın olduğunu belirterek denetim faaliyetlerinde görev alan ekiplere ve kurallara uyarak tedbiri elden bırakmayan Adanalılara teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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