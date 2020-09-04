Adana'da "nitelikli zimmet" operasyonu
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Adana'da "nitelikli zimmet" operasyonu

Adana'da "nitelikli zimmet" suçu işledikleri ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

04.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:23

Adana'da "nitelikli zimmet" suçu işledikleri ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamu kurumunun mutemedinin çeşitli masraflar bahanesiyle bakanlıktan fazladan para talep ettiği, gelen paraları kendisiyle birlikte 5 personel ve bir sivil vatandaşla zimmetlerine geçirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin zimmetlerine 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lira 94 kuruş geçirdiğini tespit eden ekipler, 6 zanlının adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Nitelikli zimmet" suçundan gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da 'nitelikli zimmet' operasyonu

Kaynak: AA

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