Adana'da nişasta fabrikasında yangın (2) ADANA'nın Sarıçam ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki (OSB) nişasta fabrikasında yangın çıktı.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki (OSB) nişasta fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan OSB'deki nişasta fabrikasında akşam saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında farikadan dağılan dumanlarla gökyüzü siyaha boyandı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Kaynak: DHA