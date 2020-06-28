Adana'da nişasta fabrikasında yangın
Adana'da nişasta fabrikasında yangınADANA'da OSB'de bir nişasta fabrikasında yangın çıktı.
28.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:07
Adana'da nişasta fabrikasında yangın
ADANA'da OSB'de bir nişasta fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir nişasta fabrikasında bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA