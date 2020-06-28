Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki nişasta fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi ile destek için bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye ile Mersin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'ların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında fabrikanın depo bölümü kısmen çöktü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

"Yarım saat içinde tamamen söner diye tahmin ediyoruz"

Adana Valisi Süleyman Elban, AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ile bölgeye gitti.

Yangının çıktığı fabrikanın çevresinde incelemelerde bulunan Elban, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedenini henüz bilmediklerini söyledi.

Yangının fabrikanın depo alanında kimsenin olmadığı sırada başladığını dile getiren Elban, elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde durulduğunu anlattı.

Elban, şunları kaydetti:

"Belli bir aşamaya gelince, kimse de olmayınca fark edilmiyor. Bizlere haber verildiğinden itibaren tüm ilgili ekiplerimiz, itfaiye, TOMA, orman bölge araçları, OSB'nin itfaiyesi ve yakın illerden gelen ekiplerle derhal müdahale edildi. Yaklaşık 1-1,5 saat önce yangın kontrol altına alındı. Muhtemelen yarım saat içinde tamamen söner diye tahmin ediyoruz. Bizim içimizi rahatlatan şey var, Allah'a şükür, can kaybımız ve yaralımız yok.

Üstelik fabrika normal vardiyasında çalışıyor olmasına rağmen. İkincisi de depo kısmı yandı. Üretim hattında bir hasar yok. Orası tamamen çevrelenmişti. İçimizi rahatlatan husus bu oldu."

Kaynak: AA