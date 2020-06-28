Adana'da nişasta fabrikasında büyük yangın Adana'nın Sarıçam ilçesinde nişasta fabrikasında büyük bir yangın çıktı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde nişasta fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Kısa sürede tüm farikayı saran alevleri söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, nişasta fabrikasında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında büyük maddi hasar oluşurken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA