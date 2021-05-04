Adana'da Nisan ayında 8 kilo bonzai ele geçirildi

Adana polisi Nisan ayı boyunca yaptığı operasyonlarda 8 kilo bonzai, 53 kilo 601 gram esrar, 73 bin 28 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana polisi Nisan ayı boyunca yaptığı operasyonlarda 8 kilo bonzai, 53 kilo 601 gram esrar, 73 bin 28 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan kişilerden 76'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Kentte 1-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 474 adrese baskın yapıldı. 615 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda, 76 zanlı tutuklandı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 53 kilo 601 gram esrar, 73 bin 28 uyuşturucu hap, 8 kilo 282 gram bonzai, 548 gram metamfetamin, 719 gram eroin, 208 kök Hint keneviri, ruhsatsız 15 tabanca, 7 pompalı tüfek ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı