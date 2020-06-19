Adana'da nesli tükenmekte olan geyik böceği görüldü Adana'nın Feke ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan geyik böceği görüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan geyik böceği görüldü. Paşalı Mahallesi'ndeki ortaokulun bahçesinde vatandaşlar, büyük bir geyik böceğine rastladı. Doğal yaşam alanı Toroslar ve Amanoslar olan geyik böceğinin, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altında bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA