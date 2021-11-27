Adana'da nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü - Haberler
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Adana'da nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü

AA / Onur Can Bulat - Haberler | Kültür Sanat
Adana'da nesli tehdit altındaki

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

Yürüyüş yapan Harun Yücel, yolda semender ile karşılaştı. Bir süre semenderin yanında bekleyen Yücel, yoldan güvenli şekilde geçmesini sağladığı hayvanı fotoğrafladı.

Yücel, yaptığı açıklamada, semenderi ilk gördüğünde çekinerek yaklaştığını belirterek "Son yıllarda nesli tükenmekte olduğunu öğrendim. Her yıl bu mevsimde Pozantı'da dere kenarlarında gördüğüm bir sürüngen." ifadesini kullandı.

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

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