Adana'da nehre düşen kişinin cesedi bulundu
Haberler » Güncel » Adana'da nehre düşen kişinin cesedi bulundu - Haber

Adana'da nehre düşen kişinin cesedi bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 24 Kasım'da Ceyhan Nehri'ne düşen ve kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

26.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:50
Adana'da nehre düşen kişinin cesedi bulundu

'nın ilçesinde, 24 Kasım'da Ceyhan Nehri'ne düşen ve kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, dengesini kaybetmesi sonucu Ceyhan Nehri'ne düşen ve arkadaşlarının vermesi üzerine bölgeye sevk edilen su altı polis ekiplerinin yaptığı arama sonucu bulunamayan Hüseyin Turgüler'in sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmayla cesedi bulundu.

Düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Turgüler'in cesedi, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et