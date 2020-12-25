Adana'da nehirden çıktıktan sonra hipotermi geçirdiği iddia edilen kişi öldü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, balık tutmak için girdiği nehirden çıktıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, balık tutmak için girdiği nehirden çıktıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

60 yaşındaki Ahmet Emili, arkadaşı Mehmet Alıcı ile balık tutmak için Çukurkışla Mahallesi sınırındaki Göksu Nehri'ne gitti.

Nehre girerek serpme ağla avlandıktan sonra karaya çıkan Emili'nin rahatsızlığını gören Alıcı, durumu ihbar etti.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk belirlemelere göre Emili'nin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince Alıcı'nın ifadesine başvuruldu.

Emili'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz