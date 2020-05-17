Adana'da narkotik uygulaması: 3 gözaltı
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Adana'da narkotik uygulaması: 3 gözaltı

ADANA'da, polis ekiplerince yapılan narkotik uygulamasında 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da narkotik uygulaması: 3 gözaltı
17.05.2020 02:49 | Son Güncelleme: 17.05.2020 02:49

ADANA'da, polis ekiplerince yapılan narkotik uygulamasında 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Trafik kurallarına uymayan 25 araç sürücüsüne ise 42 bin 424 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu, 19 Mayıs ve Dağlıoğlu mahallelerinin cadde ve sokaklarında toplamda 40 noktada uygulama noktası oluşturdu. Uygulama sırasında sürücü ve yolculara üst araması yapılırken araçlar da narkotik köpekleriyle arandı. Sürücülerin ayrıca trafik kurallarına uyup uymadıkları denetlendi. Toplamda 1834 kişi uygulamaya tabi tutuldu. Uygulama sonunda 25 sürücüye 42 bin 414 TL idari para cezası, 1 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 789 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sorgulanan 37 aracın 5'i trafikten menedildi. Ekipler ayrıca uygulama sırasında 80,4 gram uyuşturucu madde ile yakaladığı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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