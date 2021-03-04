Adana'da narenciye kabuğu ek gelir kaynağı oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ev hanımı Mine Sevgili, kuruttuğu portakal ve turunç kabuklarını satarak ev bütçesine katkı sağlıyor.

Şevkiye Mahallesi'nde ikamet eden Mine Sevgili, ilçe merkezindeki turunç meyvelerinin kabuklarını kurutup satarak sağladığı gelirle eşine yardımcı oluyor.

Sevgili, açıklamasında, ilk kez geçen yıl yaptığı satıştan elde ettiği parayla mutfak başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Çalışmak isteyen insanın her türlü nafakasını çıkartacağını aktaran Sevgili, "Bu dönemde hiçbir insan aç kalmaz. Ev hanımıyım ama geceleri cadde üzerinde bulunan turunç ağaçlarından meyve topluyorum. Topladığım turunç kabuklarını kurutarak satıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın