Adana'da narenciye bahçesinden hırsızlık: 5 gözaltı
24.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:58
Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.
Tufanlı Mahallesinde yaşayan Mehmet Biçer, bahçesinde bazı kişilerin olduğunu fark etti.
Biçer, bahçeden topladıkları portakalları bir minibüse yükleyen 5 kişiyi fark etti.
Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın