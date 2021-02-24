Adana'da narenciye bahçesinden hırsızlık: 5 gözaltı
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Adana'da narenciye bahçesinden hırsızlık: 5 gözaltı

24.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:58
Adana'da narenciye bahçesinden hırsızlık: 5 gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Tufanlı Mahallesinde yaşayan Mehmet Biçer, bahçesinde bazı kişilerin olduğunu fark etti.

Biçer, bahçeden topladıkları portakalları bir minibüse yükleyen 5 kişiyi fark etti.

Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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