Adana'da narenciye bahçesinden hırsızlık: 5 gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Tufanlı Mahallesinde yaşayan Mehmet Biçer, bahçesinde bazı kişilerin olduğunu fark etti.

Biçer, bahçeden topladıkları portakalları bir minibüse yükleyen 5 kişiyi fark etti.

Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın