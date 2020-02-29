Adana'da narenciye bahçelerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Adana'da narenciye bahçelerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Adana'da narenciye bahçelerinden meyve çalıp sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

29.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:08
Adana'da narenciye bahçelerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

'da narenciye bahçelerinden meyve çalıp sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, kent merkezindeki narenciye bahçelerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelinin N.A. (40) olduğunu belirledi.

Bahçelerden çaldığı portakal ve mandalinayı halde sattığı iddia edilen N.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: AA

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