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Adana'da Nadir Hastalıklar Günü etkinliği

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Adana'da Nadir Hastalıklar Günü etkinliği

Adana'da tarihi Taş Köprü üzerinde 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana'da tarihi Taş Köprü üzerinde 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Tabip Odası, Adana Kent Konseyi, Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği, hasta çocuklarla aileleri katıldı.

Tarihi Taş Köprü üzerine kurulan stantta ziyaretçilere nadir hastalıklar hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte yüzleri boyanan çocuklara hediyeler verildi. Etkinlik sonunda renkli uçan balonlar gökyüzüne bırakıldı.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, 28 Şubat, Adana, Güncel, Haberler

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