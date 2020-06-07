Adana'da müzisyenler, düğün salonlarının açılmasını istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da müzisyenler, düğün salonlarının açılmasını istiyor

ADANA'da müzisyenler, koronavirüs nedeniyle yasaklanan düğünlerin, gerekli önlemler alınarak yeniden başlamasını beklediklerini söyledi.

Adana'da müzisyenler, düğün salonlarının açılmasını istiyor
07.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:51

ADANA'da müzisyenler, koronavirüs nedeniyle yasaklanan düğünlerin, gerekli önlemler alınarak yeniden başlamasını beklediklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, birçok toplu etkinlik gibi düğün ve nişan salonları da kapatıldı. 17 Mart'tan bu yana kapalı olan salonlar, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımları kapsamına da alınmadı. Adana'da hem çiftler hem de sektördeki müzisyenler, gerekli tedbirlerin alınarak düğün ve nişan organizasyonlarının başlamasını bekliyor. 

'1500 KİŞİ EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR'

Beraberindeki müzisyenlerle Atatürk Parkı'nda açıklama yapan Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Adana İl Başkanı Abdurrahim Dursun, salgın sürecinde alınan tedbirlere uyduklarını, artık düğün sezonunun başlamasını beklediklerini söyledi. Sosyal mesafenin gözetilerek düğünlerin yapılabileceğini düşündüklerini kaydeden Dursun, "Adana'da salgından ötürü düğün ve eğlence sektörü durmuş durumda. Bu sektörde çalışan 1500 kişi evine ekmek götüremiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Haber
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Brescia'dan ayrılan Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Brescia'dan ayrılan Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Survivor'da Sercan'ın 'Deliliğe vuruyor' sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Ebru Şallı Seren Serengil
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Libya İntihar Haziran
Şu an buradasınız: Adana'da müzisyenler, düğün salonlarının açılmasını istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 12:54:55. #1.15#
title