Adana'da müstakil evin damına EYP atıldı
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Adana'da müstakil evin damına EYP atıldı

Adana'da müstakil evin damına EYP atıldı El yapımı patlayıcının atıldığı bölgede özel harekat timleri yoğun güvenlik önlemi aldı Adana'da kimliği belirsizi kişi veya kişiler tarafından bir müstakil evin damına el yapımı patlayıcı atıldı.

19.08.2020 03:18 | Son Güncelleme: 19.08.2020 03:39

Adana'da müstakil evin damına EYP atıldı

El yapımı patlayıcının atıldığı bölgede özel harekat timleri yoğun güvenlik önlemi aldı

ADANA - Adana'da kimliği belirsizi kişi veya kişiler tarafından bir müstakil evin damına el yapımı patlayıcı atıldı. EYP atılması sonucu patlama yaşanan bölgeye sevk edilen özel harekat timleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1335 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsizi kişi veya kişiler bir müstakil evin damına el yapımı patlayıcı atıp olay yerinden kaçtı. Evin damına atılan EYP büyük bir gürültü ile patlarken mahalleli korku içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay mahalline, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye gelen özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanların, patlamanın gerçekleştiği yerde yaptığı çalışmada EYP'ye ait parçalar buldu. EYP'nin parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da müstakil evin damına EYP atıldı

Kaynak: İHA

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