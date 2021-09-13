Son dakika haberleri: Adana'da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler - Haberler
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Son dakika haberleri: Adana'da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre - Adana'da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler Adana'da kimliği belirlenemeyen şüpheliler bir müstakil eve benzin döküp kundakladı.

- Adana'da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler

ADANA - Adana'da kimliği belirlenemeyen şüpheliler bir müstakil eve benzin döküp kundakladı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye, kimliği belirlenemeyen iki şüpheli, bir müstakil eve benzin döküp ardından ateşe verdi. Şüpheliler daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yangını görmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evin kundakladığı sırada içeride kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor.

Son dakika haberleri: Adana'da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler

Son dakika haberleri: Adana'da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler

Son dakika haberleri: Adana'da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler

Son dakika haberleri: Adana'da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler

Son dakika haberleri: Adana'da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler

Son dakika haberleri: Adana'da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler
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