Adana'da müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Ulubatlı Mahallesi 3090 Sokak'ta sahibinin ismi öğrenilemeyen tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı belirtildi.

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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