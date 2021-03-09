Adana'da muhalefetten MHP'ye katılım
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Adana'da muhalefetten MHP'ye katılım

09.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:13
Adana'da muhalefetten MHP'ye katılım

Adana'da, muhalefet partilerine mensup 50 kişi MHP'ye katıldı.

Adana'da, muhalefet partilerine mensup 50 kişi MHP'ye katıldı.

MHP Çukurova İlçe Başkanlığınca düzenlenen törende, muhalefet partilere mensup olan ve yönetici konumundaki Hasan Oğuz, Hamza Efe Çiçekoğlu, Samet Çiçekoğlu, Hüseyin Abdusamed Bayğın, Sercan Dağlı, Savaş Solgun, Ramazan Özesen, Mustafa Yüceol, Osman Tapçı'ya üç hilal rozeti takıldı.

50 kişinin katılımı nedeniyle düzenlenen törende konuşan MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Partimize yapılan bu güzel katılımlarda bazı arkadaşlarımızın evine geri döndüklerini, bazı vatandaşlarımızın da ilk kez Milliyetçi Hareket Partisi'ne geldiğini görüyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin liderliğinde Ülkücü-Milliyetçi Hareket Türkiye'nin, Türk Milleti'nin umudu olmaya devam etmektedir. Partimize iltihak eden vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çukurova İlçe Başkanımız Hasan Öztuğ'u ve yönetici arkadaşlarımızı da çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. MHP Adana'da gücüne güç katmaya devam edecektir ve Adana, Cumhur İttifakı'nın en büyük kalesi olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmamalı" dedi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ise, Türkiye'nin içeride ihanete, dışarıda hasım güçlere karşı büyük bir mücadele içinde olduğunu, böylesi bir süreçte daima Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için çalışan Ülkücü-Milliyetçi Hareket'in katılımlarla güçlenmesinin önemine vurgu yaptı. Varlı "Vatandaşlarımızın sadece Adana'da değil her yerde Milliyetçi Hareket'e ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na olan güvenlerinin artarak devam etmesi, gelecek adına önemli işaretler veriyor. Sayın Liderimizle, Milliyetçi Hareket'le yürümek üzere iradelerini, yüreklerini ortaya koyarak aramıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Töreni düzenleyen MHP Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ da, "Çukurova'da partimizi büyütmek, üç hilali daha yukarılara çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki bizim kazanımımız, Ülkücü-Milliyetçi Hareket'in kazanımıdır, ülkemizin kazanımıdır. Önümüzdeki süreçlerde yeni katılımların devam edeceğini belirtmek isterim. Allah birliğimizi daim eylesin." diye konuştu. Konuşmaların ardından MHP'ye katılan isimlere üç hilal rozetleri takıldı. Törene MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Korkut da katıldı. - ADANA

Adana'da muhalefetten MHP'ye katılım
Adana'da muhalefetten MHP'ye katılım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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