Adana'da mücadeleye devam
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Adana'da mücadeleye devam

Adana Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürürken, önümüzdeki yaz sivrisinek sorununu en aza indirmek için ve palmiye ağaçlarına dadanan zararlı böcekten korunmak için de eş zamanlı çalışmalara devam ediyor.

Adana'da mücadeleye devam
29.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:25

Adana Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürürken, önümüzdeki yaz sivrisinek sorununu en aza indirmek için ve palmiye ağaçlarına dadanan zararlı böcekten korunmak için de eş zamanlı çalışmalara devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak, Kemaraltı Camisi, Tepebağ, Tellidere, Kurtuluş mahalleleri, Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe ve Kenan Evren Kavşağı ile Atatürk Caddesi, Çakmak Caddesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'nde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını ile mücadeleye devam ederken, önümüzdeki yaz aylarında sivrisinek sorununun en düşük seviyede yaşanması için vektörle savaşı da sürdürüyor. Uçak, Şakirpaşa, Hadırlı, Hürriyet, Yenibey, Tepebağ, Kurtuluş, Barbaros mahalleleri ile Turgut Özal Bulvarı, Atatürk Caddesi ve kentin çevresindeki sulak alanlarda gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında larva ve uçkun mücadelesi etkin bir şekilde yapılıyor.

Palmiyeler feromon koku tuzaklarıyla korunuyor

Öte yandan kırmızı böcek istilası ile birçok şehirde palmiye ağaçları kururken, Adana'da palmiyeler Büyükşehir Belediyesinin mücadelesi ile hayata tutunuyor. Palmiye ağaçlarına rutin olarak yapılan ilaçlamanın yanı sıra feromon koku tuzakları ile de palmiyeler korunuyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, palmiye kırmızı böceği (Rhynchophorus Ferruginesu) ile mücadele kapsamında palmiye ağaçlarına özel bakım uyguluyor. Zararlı kırmızı böceği yok etmek amacıyla palmiye ağaçlarına düzenli olarak ilaçlama yapan ekipler, şimdi de ağaçlara feromon koku tuzakları kuruyor. Kırmızı böcek ile mücadele kapsamında Turgut Özal, Adnan Kahveci ve Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki palmiye ağaçlarına tuzak kuran ekipler böylelikle tek seferde 200 yumurta bırakan dişi böcekleri tuzaklara çekerek üremelerini engelliyor. İl ve ilçelerdeki tüm palmiye ağaçlarına yapılacak olan tuzaklarla palmiyeler koruma altına alınıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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