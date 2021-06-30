Adana'da Muay Thai gecesi

Adana'da gerçekleştiren Muay Thai turnuvasında nefes kesen mücadeleler beğeni kazandı.

Adana'da gerçekleştiren Muay Thai turnuvasında nefes kesen mücadeleler beğeni kazandı.

Adana Valiliği ile Star Fight Clup sponsorluğunda bir otelin bahçesine kurulan arenada başlayan turnuvaya, Türkiye, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Amerika ve Afganistan'dan 18 sporcu katıldı. Adanalı sporseverler organizasyonun gerçekleştiği yere gelerek yoğun ilgi gösterdi. 9 müsabakadan oluşan turnuvayı sporseverler heyecanla izledi.

Turnuvaya, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci katılarak müsabakayı önde oturarak takip etti.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı