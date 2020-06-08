Adana'da motosikletli polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı teröristin eylemleri gerekçeli...
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Adana'da motosikletli polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı teröristin eylemleri gerekçeli...

Adana'da 4 yıl önce polis memurunun mahallede motosikletle evrak dağıttığı sırada tabancayla vurularak şehit edildiği saldırıda teröristleri yönlendirdiği iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Hatice K.

Adana'da motosikletli polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı teröristin eylemleri gerekçeli...
08.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:03

Adana'da 4 yıl önce polis memurunun mahallede motosikletle evrak dağıttığı sırada tabancayla vurularak şehit edildiği saldırıda teröristleri yönlendirdiği iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Hatice K. hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın terör örgütü PKK ve elebaşılarından Murat Karayılan ile bağlantısı anlatıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.

Tanık beyanları, delil değerlendirmesi, sanıkların ifadeleri ve hukuki durumu gibi kısımların da bulunduğu 17 sayfalık gerekçeli kararda, sanık Hatice K'nin kırsal alanda özel eğitim aldığı, "Rojda" kod adını kullandığı ve örgütün eylemlerinde aktif rol üstlendiği belirtildi.

Kararda, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Suriye uyruklu terörist R.A'nın üzerinde dijital materyal bulunduğu, flash bellekteki incelemede terör örgütüne katılan kişilere ait öz eleştiri, öz geçmiş ve sicil bilgilerinin tespit edildiği, bunlar arasında Hatice K'nin de yer aldığı bildirildi.

Gerekçeli kararda itiraflarına yer verilen gizli tanık "Alanya", terör örgütü PKK'nın 2016 yılı şubat ayında kırsal alanda özel eğitim alan "Evin" kod adlı örgüt üyesini eylem amacıyla Adana Gülbahçesi Mahallesi'ne gönderdiğini ve "Evin"in HDP temsilciliğinde örgüt tarafından "güvenilir kişi" kabul edilen şahıslarla çok sayıda toplantı yaptığını belirtti.

Toplantılarda, Güneydoğu'da süren operasyonlara tepki amaçlı Adana'da polislere silahlı eylem planlandığını, gün boyu mahalle aralarındaki bakkallara ekmek dağıtan fırın çalışanı "Ferhat" kod adlı örgüt mensubunun Dağlıoğlu Polis Merkezindeki polislerin kullandığı güzergahlarda keşif yaptığını anlatan gizli tanık, şu beyanlarda bulundu:

"Polislere yapılacak silahlı eylem öncesi 'kadro' diye tabir edilen 'Evin' isimli örgüt mensubu, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. O yakalanınca yerine örgütün kırsal alanında özel eğitimler aldığını bildiğim 'Rojda' kod adlı Hatice K, Gülbahçesi'ndeki eylemleri kaldığı yerden devam ettirmek için görevlendirildi. Rojda, mahallede YDG-H sorumlusu olarak görev yapan 'Ozan' kod adlı şahısla irtibata geçti. Polislere yapılacak silahlı eylemin aktif hale getirilmesi için toplantı yaptı."

Talimatlar örgüt elebaşı Karayılan'dan

Gizli tanık "Alanya", polislere yönelik saldırı için 19 Mayıs 2016'da "Rojda", "Ozan", "Ferhat" ve "Tuncer" kod adlı örgüt mensuplarının portakal bahçesinde bir araya geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Rojda, toplantıya katılan şahıslara 'Murat Karayılan'ın talimatıyla bütün unsurlar bulundukları bölgede eylem gerçekleştirecekler, bu amaçla biz de daha önceden 'Evin' arkadaşın planlamasını yaptığı silahlı eylemleri gerçekleştirelim.' dedi. Toplantı esnasında polisin öldürülmesi için görev dağılımları yapıldı. Rojda tarafından Ozan, Ferhat ve Tuncer'e saldırı için gözcülük görevi verildi. Ozan, kaskları toplantı başlamadan önce portakal bahçesine getirdi. Ferhat, toplantıya polise karşı kullanılması için iki tabanca getirdi. Tuncer'e ise gözcülük görevinde kullanmak üzere eski tip tuşlu telefon ile başkasının üzerine kayıtlı açık hat verildi. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Ozan getirdiği motosiklet ve iki kaskı portakal bahçesinde bir yere gizledi. Polise yapılacak silahlı eyleme son şekli verildi. Eylem 20 Mayıs 2016 günü sabah yapılacaktı."

Belirlenen günde Ferhat ile Ozan'ın portakal bahçesine yaya olarak geldiğini ve bir önceki gün buraya gizledikleri kaskları alıp ayrıldıklarını söyleyen gizli tanık, şunları ifade etti:

"Tuncer, önceden planlandığı gibi civardaki bir iş yerinin önünde gözcülük yapmaya başladı. İnfazı gerçekleştirilecek polisin Obalar Caddesi'ndeki geliş ve gidişleriyle ilgili bir gün önce kendisine verilen açık hat üzerinden Ozan'a bilgiler veriyordu. Tuncer, saat 10.00 sıralarında polis memurunun kullandığı motosikletle Gülbahçesi-Kanal istikametinden Cuma Pazarı istikametine doğru geldiğini Ozan'a söyledi. Bu konuşma sonrası Ozan ve Ferhat motosikletle polis memurunu takip ederek Tuncer'in beklediği yerin önüne kadar geldiler. Ferhat, bu sırada elindeki tabanca ile polis memurunun üzerine doğru yaklaşık 14-15 el ateş etti.

Polis yere düştü, daha sonra Ozan ve Ferhat geldikleri siyah renkli plakasız motosikletle kaçtı. Eylemin gözcülüğünü yapan Tuncer, bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı."

İnkar odaklı savunma cezadan kurtarmadı

Kararda sanığın sahte kimlikle yakalandığı, üzerinden örgütsel nitelikli şifreli notların ele geçirildiği, Irak'ın kuzeyindeki Gare kampında faaliyet yürüttüğü tespiti yer aldı.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu kaydedilen kararda, Hatice K'ye üst sınırdan 9 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı bildirildi.

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 20 Mayıs 2016'da Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde görevli Yılmaz Bozkurt (45), motosikletle evrak dağıttığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Saldırının ardından saldırının faillerini yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan Hatice K, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bozkurt'un şehit edilmesiyle ilgili biri firari 4 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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