Adana'da motosikletiyle trafik ekiplerinden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı

Adana'da trafik polislerinin "Dur" ihtarına uymayan ve kaza yapınca yakalanan motosiklet sürücüsüne 8 bin 328 lira ceza uygulandı.

Adana'da trafik polislerinin "Dur" ihtarına uymayan ve kaza yapınca yakalanan motosiklet sürücüsüne 8 bin 328 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda motorize trafik ekipleri, plakası olmayan motosikletin sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak motosikletle kaçan sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Soner Aktop'un kullandığı 16 U 4302 plakalı otomobile çarpan motosiklet devrildi, sürücü Enes Ç. ekiplerce yakalandı.

Hafif yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Enes Ç'nin ehliyetinin olmadığını belirleyen polis, sürücüye çeşitli ihlalleri nedeniyle 8 bin 328 lira ceza yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney