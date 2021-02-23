Adana'da motosikletiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Adana'da, motosikletiyle çarptığı 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

Adana'da, motosikletiyle çarptığı 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Düzce Mahallesi'nde 20 Şubat'ta motosikletle çarptığı 1 kişinin ölümü ve 1 kişinin de yaralanması olayıyla ilgili kaçan sürücünün yakalanması için araştırma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri, yaptığı çalışma sonrası motosikleti ve plakasını tespit etti.

Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı