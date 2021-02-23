Adana'da motosikletiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da motosikletiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

23.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:22
Adana'da motosikletiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Adana'da, motosikletiyle çarptığı 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

Adana'da, motosikletiyle çarptığı 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Düzce Mahallesi'nde 20 Şubat'ta motosikletle çarptığı 1 kişinin ölümü ve 1 kişinin de yaralanması olayıyla ilgili kaçan sürücünün yakalanması için araştırma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri, yaptığı çalışma sonrası motosikleti ve plakasını tespit etti.

Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Özge Özder Cem Yılmaz Prens Harry Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Manisa İntihar Göztepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da motosikletiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 18:27:51. #1.14#
title