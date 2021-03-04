Adana'da motosiklet yayaya çarptı: Biri bebek 4 yaralı
Adana'nın Çukurova ilçesinde motosikletin yayaya çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde motosikletin yayaya çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.
Emirhan Sarı'nın kullandığı 33 NA 422 plakalı motosiklet Şehitler Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya G. ve bebek arabasında bulunan torunu 1 yaşındaki Efla A. ile Sonay Y'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsünün de aralarında bulunduğu yaralılar, Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Hülya G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney