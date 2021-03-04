Adana'da motosiklet yayaya çarptı: Biri bebek 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da motosiklet yayaya çarptı: Biri bebek 4 yaralı

04.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:44
Adana'da motosiklet yayaya çarptı: Biri bebek 4 yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde motosikletin yayaya çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde motosikletin yayaya çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Emirhan Sarı'nın kullandığı 33 NA 422 plakalı motosiklet Şehitler Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya G. ve bebek arabasında bulunan torunu 1 yaşındaki Efla A. ile Sonay Y'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün de aralarında bulunduğu yaralılar, Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hülya G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral Bülent Ersoy Aleyna Tilki Kenan Doğulu
Spor Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Abdullah Avcı Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da motosiklet yayaya çarptı: Biri bebek 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 18:44:37. #1.16#
title