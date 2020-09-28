Motosiklet yayalara çarptı: 3 yaralı
28.09.2020 22:53 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:07
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İbrahim K. yönetimindeki 06 FV 7557 plakalı motosiklet, Kozan yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ş. ile 3 yaşındaki kızı I.Ş'ye çarptı.
Kazada yaralanan sürücü İbrahim K, N.Ş. ve I.Ş. Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney