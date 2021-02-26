Adana'da motosiklet ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Adana'da motosiklet ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

26.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:43
Adana'da motosiklet ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Adana'da iki motosiklet ve su motoru çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da iki motosiklet ve su motoru çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Çukurkamış Mahallesi'nde iki motosiklet ile bir su motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirledikleri hırsızlık şüphelisi İ.K'yi Yunusoğlu Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Adreste bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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