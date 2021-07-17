Adana'da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Adana'da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Adana'da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 2 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, olayları hırsızlıktan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Suriye uyruklu Ali El D'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli, merkez Yüreğir ilçesindeki adresine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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