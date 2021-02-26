Motosiklet sürücüsüne otomobille çarpıp kaçan zanlılar gözaltına alındı
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Motosiklet sürücüsüne otomobille çarpıp kaçan zanlılar gözaltına alındı

26.02.2021 02:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 02:52

Adana'da, otomobille çarptıkları motosiklet sürücüsünü yaralayan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da, otomobille çarptıkları motosiklet sürücüsünü yaralayan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karaafat Caddesi'nde bir hırsızlık şüphelisini araştıran polis ekipleri, 01 DGL 68 plakalı otomobilin 01 RF 364 plakalı motosiklete çarpıp sürücüsünü yaraladıktan sonra kaçtığını telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirdi.

Şüphelilerin kaçış istikametine çok sayıda ekip sevk edilirken, bacaklarının kırıldığı tespit edilen yaralı motosiklet sürücüsü O.Y. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahallede araştırmalarını sürdüren ekipler, şüpheli otomobili Necip Fazıl Bulvarı'nda durdurdu. Ekipler, otomobil sürücüsü C.A ile T.A.H'yı yakaladı. Ara sokaklara kaçan diğer şüpheli İ.H.Y de kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekipler, T.A.H'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Motosiklet sürücüsüne otomobille çarpıp kaçan zanlılar gözaltına alındı
Motosiklet sürücüsüne otomobille çarpıp kaçan zanlılar gözaltına alındı
Motosiklet sürücüsüne otomobille çarpıp kaçan zanlılar gözaltına alındı
Motosiklet sürücüsüne otomobille çarpıp kaçan zanlılar gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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