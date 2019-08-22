Adana'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü,1 kişi ağır yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü,1 kişi ağır yaralandı.
İbrahim Ergin'in kullandığı 07 CRA 16 plakalı otomobil ile Mehmet Onocak (57)'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet, Akçalıuşağı Mahallesi Göller Yaylası Elma Deresi mevkisinde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Onocak, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ergin, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.