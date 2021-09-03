Adana'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı

Adana'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaisalı İlçesi Barakdağı Mahallesi'nde ikamet eden A.A'nın tarlada çalıştığı esnada yol kenarında park halinde bulunan motosikletinin çalındığını İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla çalınan motosikletin A.A. isimli şahıs tarafından sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti.

Şüpheli A.A. ile irtibat kurarak motosikleti almak amacıyla alıcı kılığında buluşan jandarma ekipleri çalıntı motosikleti ele geçirdi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu