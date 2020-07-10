Adana'da motosiklet hırsızlarına operasyon
Adana'da motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
10.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:10
Adana'da motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Kozan ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki 8 adreste yapılan aramada, kent merkezinden çalınan 9 motosiklet bulundu.
Bazı motosikletlerin şase ve motor numarasının kazındığını belirleyen ekipler, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA