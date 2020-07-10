Adana'da motosiklet hırsızlarına operasyon Adana'da motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Adana'da motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Kozan ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki 8 adreste yapılan aramada, kent merkezinden çalınan 9 motosiklet bulundu.

Bazı motosikletlerin şase ve motor numarasının kazındığını belirleyen ekipler, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA