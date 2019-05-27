Adana'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ebubekir Besen'in kullandığı 06 DU 3946 plakalı motosiklet, Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda devrildi.
Kazada yaralanan Besen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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