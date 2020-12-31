Adana'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
31.12.2020 00:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:48
Adana'da devrilen motosikletin refüjdeki kadına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adana'da devrilen motosikletin refüjdeki kadına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda Serkan Y'nin (26) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen motosiklet refüjde bulunan Dürdane S'ye çarptı.
Kazada sürücü Serkan Y. olay yerinde yaşamını yitirdi, Dürdane S. ve araçtaki Selim A. yaralandı.
Serkan Y. ve Selim A'nın bir restoranda çalıştıkları, kazanın mesai çıkışında meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa