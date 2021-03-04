Adana'da modern sanat teknikleriyle yapılmış eserlerden oluşan sergi açılacak
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Adana'da modern sanat teknikleriyle yapılmış eserlerden oluşan sergi açılacak

04.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:29
Adana'da modern sanat teknikleriyle yapılmış eserlerden oluşan sergi açılacak

Adana'da sanatçı Meysun Mirel'in yeni dünya modern sanat tekniklerinden asamblaj, dökme, soyut sanat, alkol mürekkebi sanatı ve eposi ile hazırladığı sanatsal çalışmalardan oluşan "Biz her yerdeyiz" isimli sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılacakBüyükşehir Belediyesi Fuaye salonunda...

Adana'da sanatçı Meysun Mirel'in yeni dünya modern sanat tekniklerinden asamblaj, dökme, soyut sanat, alkol mürekkebi sanatı ve eposi ile hazırladığı sanatsal çalışmalardan oluşan "Biz her yerdeyiz" isimli sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılacak

Büyükşehir Belediyesi Fuaye salonunda atölye çalışmasıyla açılacak sergide, asamblaj tekniği ve diğer tekniklerin doğadan temin edilen atık malzemeler ile soyut geometrik kurgu, kumaş ve kompozisyon ile güncel nesnelerin birlikte kullanıldığı sanatsal çalışmalar yer alacak.

Modern sanat örnekleriyle görsel algıyı ön plana çıkarmayı hedefleyen sanatçının sergisinin içeriği yeniden düşünmek, doğada ve çevrede bulunan atık malzemelere sanatsal boyut ve işlev kazandırmak, "çağdaş sanat nasıl yorumlanır" düşüncesini sanatseverlere kazandırmak, kadının iş hayatında ve evinde sürekli yeni üretim yapma anlayışını geliştirmekten oluşuyor.

Sergide asamblaj tekniği ve diğer tekniklerin, doğadan temin edilen atık malzemeler ile soyut geometrik kurgu, kumaş ve kompozisyon ile güncel nesnelerin birlikte kullanılması sanatsal çalışmaların başlıcaları yer alıyor.

Sergiye, ögretmenler Zeynep Erdoğdu, Cahide Mirel Awchi, Özlem Özkaya, Ülker Boğa ile eğitime Sosyal Katkı Derneğinin fikir, malzeme,grafik konularında önemli katkıları yer alıyor.

Sergi, 12 Mart kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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